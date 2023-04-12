Президент Евросовета отреагировал на видео с жестокой казнью украинского военного

Шарль Мишель заявил, что виновные непременно должны понести наказание за ужасающее преступление.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что приложит все усилия, чтобы наказать преступников, которые жестоко казнили украинского военного, отрезав ему голову.

Об этом он написал у себя вTwitter.

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Он отметил, что был потрясен появлением видео, на котором россияне отрезают голову украинскому военнопленному.

"Шокированный жестоким видео, демонстрирующим убийство украинского военнопленного российским солдатом. Ответственность и справедливость должны преобладать над террором и безнаказанностью. ЕС сделает все возможное, чтобы обеспечить это", – отметил Мишель.

Кроме того, он добавил, что страны Европейского союза будут поддерживать Украину ровно столько, сколько это потребуется.

Поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову. Российские военные сняли очередное военное преступление.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пребывание России в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как стало известно о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Кроме того, мы ранее информировали, что дело об ужасной казни украинского военнослужащего оккупантами находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка, к расследованию привлечены лучшие следователи.

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