Президент Германии прятался в укрытии во время воздушной тревоги на Черниговщине (фото, видео)

Сирена в Черниговской области прозвучала в момент, когда Штайнмайер общался со СМИ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку на Черниговщине прятался в бомбоубежище из-за воздушной тревоги в области.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

По прибытии президента Германии в Корюковку была объявлена воздушная тревога, в это время Штайнмайер общался с журналистами.

Как пишет издание Spiegel, немецкому президенту пришлось "вести спонтанный разговор" с населением в бомбоубежище.

Luftalarm beim Besch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervos wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO — Vassili Golod (@VassiliGolod) October 25, 2022

Напомним, во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину с однодневным визитом.

Помощь Германии Украине

Франк-Вальтер Штайнмайер заверил Владимира Зеленского в полной поддержке Украины Германией.

Немецкий президент подчеркнул, что война России против Украины напрямую касается Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Германию заявил, что Украина ожидает, что Германия увеличит поставки тяжелого вооружения.

12 октября стало известно, что Украина получила от Германии зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM.

Позже представитель Коммандования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат положительно оценил работу немецкого ПВО.

Позже стало известно, что Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что Германия предоставит Украине 20 млн. евро на резервное оборудование для критической инфраструктуры.

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