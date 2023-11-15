Президент Германии высказался о Путине и войне против Украины — "хочет, чтобы мир забыл"

Президент Германии сказал, что диктатор Путин хочет, чтобы мир забыл об Украине и войне.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что диктатор РФ Владимир Путин рассчитывает, что мир забудет о войне в Украине и привыкнет к ней.

Об этом сообщает Tagesschau.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Германия этого не допустит.

Штайнмайер во время своего выступления на конференции немецко-украинского муниципального партнерства в Лейпциге рассказал, что Украина сейчас особенно нуждается в поддержке, когда начался конфликт на Ближнем Востоке.

"Расчет Путина состоит в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", — подчеркнул Штайнмайер.

По словам Штайнмайера, угроза со стороны российского режима нависла не только над Украиной, но и соседними странами.

Напомним, Байден обсудит с китайским коллегой "украинский вопрос".

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