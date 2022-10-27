Президент Израиля объяснил, почему не может предоставить Украине системы ПВО: "Есть секреты, которые мы не можем передать"

Израиль не может передать Украине системы ПВО, поскольку тогда они могут попасть в руки российских оккупантов и быть рассекреченные.

Израиль готов предоставить Украине нелетальное оружие. Современные системы ПВО они передать не могут.

Об этом сообщил президент страны Ицхак Герцог, пишет CNN.

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"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но там, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь", – подчеркнул Ицхак Герцог.

Также он добавил, что у Европы и США есть оружие, которое они не готовы предоставлять Украине. Израиль "анализирует ситуацию" в отношении иранских беспилотников, которыми РФ в последнее время атакует наше государство.

Напомним, что за сутки оккупанты убили трех мирных жителей в Донецкой области.

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