Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Президент Израиля объяснил, почему не может предоставить Украине системы ПВО: "Есть секреты, которые мы не можем передать"

Дата публикации
Просмотры
1350
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Президент Израиля объяснил, почему не может предоставить Украине системы ПВО: "Есть секреты, которые мы не можем передать"

Израиль не может передать Украине системы ПВО, поскольку тогда они могут попасть в руки российских оккупантов и быть рассекреченные.

Израиль готов предоставить Украине нелетальное оружие. Современные системы ПВО они передать не могут.

Об этом сообщил президент страны Ицхак Герцог, пишет CNN.

"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но там, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь", – подчеркнул Ицхак Герцог.

Также он добавил, что у Европы и США есть оружие, которое они не готовы предоставлять Украине. Израиль "анализирует ситуацию" в отношении иранских беспилотников, которыми РФ в последнее время атакует наше государство.

Напомним, что за сутки оккупанты убили трех мирных жителей в Донецкой области.

Читайте также:

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН 19:30 за 26 октября 2022 года (полная версия на жестовом языке)

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН 19:30 за 26 октября 2022 года (полная версия на жестовом языке)

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация