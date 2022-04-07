Президент клуба УПЛ: выехали с семьей из Ирпеня, как только война началась, но там остались наши охранники, которых расстреляли

Президент клуба УПЛ: выехали с семьей из Ирпеня, как только война началась, но там остались наши охранники, которых расстреляли

Дом Надеина был оккупирован русскими военными.

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, как его семье удалось спастись от российских оккупантов.

"К нам война зашла прямо в дом. Мы с семьей жили в Ирпене, дом был оккупирован. Почувствовали весь этот ужас, который был там.

Мы уехали, как только война началась, но там остались наши охранники, которых расстреляли», – цитирует Надеина Instagram Вереса.

Напомним, что российские кафиры разрушили забор и ограбили тренировочную базу столичной "Оболони" в Буче.

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