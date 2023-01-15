Президент Литвы заявил, что террористическая Россия обязательно понесет ответственность за атаки на мирные города

Науседа заявил, что Украина может и дальше рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия является террористическим государством и подчеркнул, что все агрессоры понесут ответственность за атаки на жилые дома и другие гражданские объекты.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Россия — террористическая страна. Куда бы они ни пошли, они несут разрушение, смерть и огромные страдания", — говорится в публикации.

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Президент Литвы отметил, что атака на жилой дом в Днепре, а также другие массовые убийства и зверства кафиров "никогда не будут прощены и забыты".

Науседа выловил уверенность, что обязательно придет время ответственности за все преступления.

Он добавил, что Украина может и дальше рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Литвы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская разведка намекнула российским летчикам о возмездии за атаку на жилой дом в Днепре.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время ракетных обстрелов по Украине российские военные устроили по многоквартирному дому в Днепре. В результате удара погибли мирные жители.

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