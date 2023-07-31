Президент Мексики призвал прекратить "иррациональную" войну в Украине

В переговорах 5-6 августа в Джидде примут участие высокопоставленные чиновники из 30 стран, кроме России.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал прекратить "иррациональную" войну в Украине, предложив предстоящие мирные переговоры на Ближнем Востоке, включая представителей как Украины, так и РФ.

Об этом пишет издание UsNews.

Лопес Обрадор сказал, что Мексика примет участие в переговорах в Саудовской Аравии, которые, как сообщается, запланированы на ближайшие выходные, только если обе стороны будут присутствовать.

"Если будет согласие и со стороны Украины, и со стороны России искать решения для достижения мира, мы будем участвовать", – сказал президент журналистам на пресс-конференции.

"Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально. Единственное, что от этого выиграет — это военная промышленность", — добавил Лопес Обрадор, отметив, что конфликт вызвал массовые человеческие страдания.

Ожидается, что в переговорах 5-6 августа в Джидде примут участие высокопоставленные чиновники из 30 стран, сообщает Wall Street Journal. Россию не пригласили, сообщает издание со ссылкой на участвовавших в планировании дипломатов.

В понедельник Кремль заявил, что будет "следить" за встречей, но пока не видит условий для мирных переговоров с Киевом.

Лопес Обрадор пытался сохранить нейтралитет Мексики в войне, хотя его правительство поддержало некоторые важные резолюции ООН, критикующие роль России в конфликте. Мексика отказалась поставлять Украине оружие и не вводила санкции против России.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал мексиканских законодателей поддержать его мирный план, предусматривающий вывод Россией своих войск с территории Украины.

Напомним, что Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине.

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