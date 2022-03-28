Президент присвоил "Героя Украины" 15 мужественным воинам ВСУ: трем из них посмертно.

Президент присвоил "Героя Украины" 15 мужественным воинам ВСУ: трем из них посмертно.

Также президент подписал указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" 15 военнослужащим ВСУ. Трем из них посмертно.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

Также президент подписал указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих ВСУ и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны (УГО).

"Подписывать такие указы — для меня, скажу честно, большая честь для меня. Вечная память всем нашим героям. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину. Ради нас с вами", — подытожил Зеленский.