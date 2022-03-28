Президент присвоил "Героя Украины" 15 мужественным воинам ВСУ: трем из них посмертно.

Также президент подписал указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих ВСУ
Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания "Герой Украины" 15 военнослужащим ВСУ. Трем из них посмертно.
Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.
Также президент подписал указ о награждении государственными наградами 142 военнослужащих ВСУ и пятерых военнослужащих Управления государственной охраны (УГО).
"Подписывать такие указы — для меня, скажу честно, большая честь для меня. Вечная память всем нашим героям. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину. Ради нас с вами", — подытожил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский назвал три главных цели Украины в войне с Россией.
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