Президент рассказал, было ли "окончательное решение проблемы Зеленского" одной из основных целей нападения на Украину

Президент рассказал, было ли "окончательное решение проблемы Зеленского" одной из основных целей нападения на Украину

Президент подчеркнул, что если говорить о политическом устранении, то это была группа Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что спокойно относится к слухам о своем политическом устранении и предполагает, что было несколько попыток разных людей.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Я слышал много разных мнений относительно того, что мое устранение планируется... Наверное, было несколько попыток разных людей. Я очень спокойно к этому отношусь. Какие-то группы людей отправлялись, начиная с политических", — отметил он.

Президент подчеркнул, что если говорить о политическом устранении, то это была группа Медведчука, кума действующего российского президента.

"Они находили политические форматы устранения. На местных выборах было очень много пропаганды. Ослабление местных властей. Это была одна из главных причин после моей победы на президентских выборах и победы моей партии, партии сегодня — моно-большинства", — сказал Зеленский.

По его словам, в общем, они понимали, что российская власть теряет достаточно сильное влияние на украинскую политику.

"Влияние было и достаточно мощное. Они выбрали другую тактику – тактику победы в регионах", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что ранее стало известно, что кроме политического устранения ЧВК "Вагнер" готовила покушение против президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Доказательства ликвидации высшего руководства Украины имеют спецслужбы, а Международный суд их получит.

Сам Зеленский Зеленский рассказал, что с началом войны все его окружения и партнеры советовали ему покинуть территорию Украины.

Читайте также: