Президент Сербии спрогнозировал возможную связь между наступлением ВСУ и беспорядками в Косово

В Сербии считают, что Украина, вероятно, начнет массированное наступление в ближайшее время.

Президент Сербии Александар Вучич заявил о возможной эскалации вокруг косовских сербов, когда ВСУ перейдут в основную фазу своего контрнаступления.

Об этом он сказал в интервью сербскому телевидению.

Вунич считает, что премьер-министр Косово Альбин Курти подражает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Кроме того, он добавил, что Украина, вероятно, начнет массированное наступление в ближайшее время, чтобы продемонстрировать значительные успехи в преддверии саммита НАТО в Литве 12 июля.

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"Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра-послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти изверги могут на них напасть, скрылись. Я боюсь, что этот террор станет еще более свирепым, он представил себя в роли Зеленского, нового великоалбанского лидера, объединяющего все албанские страны", – сказал Вучич.

Напомним, компактно проживающие на севере Косово сербы в районе Косовской Митровицы выступают против центральных властей Приштины, состоящих из этнических албанцев.

Накануне в Сербии прошла акция протеста "против насилия", которая стала самой массовой акцией с тех пор, как люди начали выходить на улицы после двух массовых расстрелов в начале мая.

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