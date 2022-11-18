Президент сообщил, где сложилась самая тяжелая ситуация с энергоснабжением

По словам Зеленского, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и Киеве.

На протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. Благодаря этому сегодня аварийных отключений уже гораздо меньше.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам.

"По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве", — рассказал он.

Президент отметил, что тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется всего в 17 регионах и столице.

"Киевщина и Киев, очень тяжело – Одесщина, а еще Виннитчина и Тернопольщина...", — уточнил он.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев, что нужно готовиться к самому худшему и к тому, что отключения электроэнергии могут быть очень продолжительными.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки после российских ракетных ударов, заявил накануне еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

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