Президент США Джо Байден созывает кабинет министров, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Встреча состоится между президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камиллой Харрис и главными помощниками в кабинете министров в 21:00 по Киеву.

Как сообщает CNNв Белом доме также заявили о проведении безопасного видеозвонка с лидерами Японии, Индии и Австралии для того, чтобы "обсудить войну России против Украины и ее последствия для Индо-Тихоокеанского региона".

За представителей Белого дома на заседании кабинета министров 3 марта 2022 года президент Джо Байден должен сделать краткие замечания по событиям, происходящим в Украине. Последний раз такое заседание было созвано в ноябре 2021 года и на нем обсуждали инфраструктуру.

Последняя неделя Джо Байден сосредоточенно следит за вторжением России в Украину, поскольку украинские города продолжают подвергаться нападениям со стороны оккупантов.

В течение этого времени США и союзники предприняли широкий спектр действий, направленных на наказание Москвы за ее вторжение.

Например, во время обращения в Конгресс Джо Байден подчеркнул запрет российским самолетам входить в воздушное пространство США. Но министерство финансов уже готовит новые санкции против России и ее олигархов, которые могут быть введены в ближайшие дни.