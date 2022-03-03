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Президент США Джо Байден созывает кабинет министров, чтобы обсудить ситуацию в Украине

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Президент США Джо Байден созывает кабинет министров, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Джо Байден созывает кабинет министров, чтобы обсудить ситуацию в Украине / Associated Press

Встреча состоится между президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камиллой Харрис и главными помощниками в кабинете министров в 21:00 по Киеву.

Как сообщает CNNв Белом доме также заявили о проведении безопасного видеозвонка с лидерами Японии, Индии и Австралии для того, чтобы "обсудить войну России против Украины и ее последствия для Индо-Тихоокеанского региона".

За представителей Белого дома на заседании кабинета министров 3 марта 2022 года президент Джо Байден должен сделать краткие замечания по событиям, происходящим в Украине. Последний раз такое заседание было созвано в ноябре 2021 года и на нем обсуждали инфраструктуру.

Последняя неделя Джо Байден сосредоточенно следит за вторжением России в Украину, поскольку украинские города продолжают подвергаться нападениям со стороны оккупантов.

В течение этого времени США и союзники предприняли широкий спектр действий, направленных на наказание Москвы за ее вторжение.

Например, во время обращения в Конгресс Джо Байден подчеркнул запрет российским самолетам входить в воздушное пространство США. Но министерство финансов уже готовит новые санкции против России и ее олигархов, которые могут быть введены в ближайшие дни.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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