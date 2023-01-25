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Президент США Джо Байден выступит с важным заявлением по Украине: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
8000
Время на прочтение
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Президент США Джо Байден выступит с важным заявлением по Украине: что известно

Фото: Getty Images

Вероятно речь пойдет о передаче Украине танков Abrams.

Президент США Джо Байден в среду, 25 января, выступит с заявлением о поддержке Украины в войне против российских оккупантов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Белый дом.

Президент Байден намерен выступить 25 января в 12:00 (19:00 по Киеву). Речь пойдет о поддержке Украины в войне против российских оккупантов.

Издание утверждает, что, вероятно, американский лидер объявит о передаче Украине 30 танков Abrams.

Передача Украине современных танков: что известно

Германия 25 января объявила о передаче Украине танков Leopard. Также эта страна позволит реэкспорту своего вооружения другим государствам. Суммарно Украина рассчитывает на 300 танков от западных союзников, однако, пока официально неизвестно, сколько бронетехники получит Украина.

Ранее в американских СМИ обнародовали информацию, что США также передадут ВСУ свои современные танки.

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Дата публикации
Просмотры
8000
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