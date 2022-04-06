Президент WBC Ukraine: оккупанты подорвали мою собаку гранатой для развлечения и наблюдали, как она умирала

Президент WBC Ukraine: оккупанты подорвали мою собаку гранатой для развлечения и наблюдали, как она умирала

Ковальчук рассказал об ужасах, которые происходили в Буче.

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук, чей дом находится в Буче, рассказал о зверствах российских оккупантов, совершенных в этом городе.

"Проезжая по улицам Бучи, сейчас можно увидеть весь ужас зверств, которые делали орки. Только на улице, где я проживаю, жестоко убито 87 невинных жителей вместе с маленькими детьми. Вокруг много трупов. Людей связывали и расстреливали, после чего складывали в кучу, обливали бензином и сжигали тела.

Когда Бучу освободили от российских оккупантов, моему куму Роману, который всю войну воюет на передовой, удалось добраться до моего дома. Его тоже не обошли российские оккупанты. На входе стояли растяжки из гранат. Дом полностью обстрелян и разграблен. Оккупанты убили моего верного друга, собаку, мою чемпионку Ракату. Они подорвали ее гранатой для развлечения и наблюдали, как она умирала. Еще одного пса, Атоса, удалось спасти. Он чудом выжил и сейчас находится в очень тяжелом состоянии под пристальным вниманием врачей. Его контузило от взрыва гранаты, а из-за обломков ранами покрыто все тело. В таком состоянии он был несколько дней, пока военные не спасли его", — рассказал Ковальчук в интервью "Чемпиону".

Напомним, что обладатель "Золотого мяча-1986", бывший нападающий киевского "Динамо" Игорь Беланов встал на защиту Украины от российских оккупантов.

Читайте также:

В Мариуполе погибли бабушка и дедушка известного украинского гимнаста

В боях под Херсоном погиб титулованный украинский легкоатлет-рекордсмен

"Все, что я могу сказать по-русски — идите на**": жена Зинченко гневно обратилась к гражданам РФ