Президенты Франции и Китая обсудили необходимость прекращения огня в Украине

Президенты Франции и Китая обсудили необходимость прекращения огня в Украине

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин отметили необходимость поддерживать все усилия, направленные на оказание гуманитарной поддержки населению Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и ряд других вопросов.

Об этом идет речь в сообщении Елисейского дворца, передает Укринформ.

"Главы двух государств напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились относительно необходимости достижения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Оба лидера также подчеркнули необходимость поддерживать все усилия, направленные на оказание гуманитарной поддержки населению Украины.

Кроме того, речь шла о риске продовольственного кризиса и ответе на него, предложенном Францией в форме инициативы FARM (Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости).

Во время председательства Франции в Совете Евросоюза Макрон настаивал на важности прогресса в восстановлении баланса европейско-китайских отношений в направлении большей взаимности.

Президент Франции призвал Китай поддерживать и проводить политику открытости, особенно в агропродовольственном секторе.

Главы двух государств договорились углубить двусторонние проекты в области аэронавтики и гражданской ядерной энергетики.

Также был обсужден северокорейский кризис с целью координации усилий обеих стран.

В Елисейском дворце добавляют, что глава КНР поздравил Макрона с переизбранием на пост президента и выразил желание продолжать углублять двустороннее стратегическое партнерство.

Напомним, глава немецкого Бундестага Бербель Бас призвала ускорить процедуру вступления Украины в Европейский Союз, чтобы можно было увидеть реальную перспективу.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что вступление Украины в ЕС может длиться десятилетие. Он предложил создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая могла бы принять Украину.

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