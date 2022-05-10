Президенты Франции и Китая обсудили необходимость прекращения огня в Украине

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин отметили необходимость поддерживать все усилия, направленные на оказание гуманитарной поддержки населению Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и ряд других вопросов.
Об этом идет речь в сообщении Елисейского дворца, передает Укринформ.
"Главы двух государств напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились относительно необходимости достижения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.
Оба лидера также подчеркнули необходимость поддерживать все усилия, направленные на оказание гуманитарной поддержки населению Украины.
Кроме того, речь шла о риске продовольственного кризиса и ответе на него, предложенном Францией в форме инициативы FARM (Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости).
Во время председательства Франции в Совете Евросоюза Макрон настаивал на важности прогресса в восстановлении баланса европейско-китайских отношений в направлении большей взаимности.
Президент Франции призвал Китай поддерживать и проводить политику открытости, особенно в агропродовольственном секторе.
Главы двух государств договорились углубить двусторонние проекты в области аэронавтики и гражданской ядерной энергетики.
Также был обсужден северокорейский кризис с целью координации усилий обеих стран.
В Елисейском дворце добавляют, что глава КНР поздравил Макрона с переизбранием на пост президента и выразил желание продолжать углублять двустороннее стратегическое партнерство.
Напомним, глава немецкого Бундестага Бербель Бас призвала ускорить процедуру вступления Украины в Европейский Союз, чтобы можно было увидеть реальную перспективу.
В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что вступление Украины в ЕС может длиться десятилетие. Он предложил создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая могла бы принять Украину.
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