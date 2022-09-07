При каких потерях наступление армии России в Украине захлебнется: военный эксперт рассказал

Если потери противника составляют более 50% от числа наступающих войск — это провал, говорит Олег Жданов.

Наступление в войне считается неудачным, если потери во время него составляют около 30%. А если потери противника составляют более 50% от числа наступающих войск, то наступление считается провальным.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

По его словам, начиная с 24 февраля в Украину вторгалось 150-170 тысяч российских военных.

"Дело не в общем количестве убитых людей. Вооруженные силы России, по закону, 1 миллион 100 тысяч, сейчас 1 миллион 150 тысяч военнослужащих. Всего вооруженные силы Министерства обороны РФ составляют 2 миллиона человек. Но живых у них в строю, когда был миллион, до указа Путина, было 850 тясяч. Это не свидетельствует о том, что если бы вся армия РФ ринулась в Украину, 850 тысяч, то их наступление захлебнулось бы при потерях 120-150 тысяч. Наступление считается таким, что не удалось, если потери во время него составляют около 30%, тогда задача может быть невыполненной, она под угрозой срыва. А если потери противника составляют более 50% от числа наступающих войск, то наступление считается провальным. Он захлебнулось. Обычно при таких потерях противник отказывается от дальнейшего наступления и идет на перегруппировку и увеличение количества участвующих в этом наступлении войск", — говорит Жданов.

Он добавил: "Если у нас было при наступлении 175 тысяч, то, условно говоря, 50% — это полный провал".

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что активная фаза войны против России не закончится в 2022 году и продлится в 2023 году. Однако продолжительность войны уже измеряется месяцами.

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