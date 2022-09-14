При каких условиях мужчины призывного возраста могут выезжать за границу: сообщения ГНСУ

Во время действия военного положения мужчины от 18 до 60 лет могут выезжать за границу для сопровождения родных на лечение.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Сопровождать мужчина призывного возраста может:
- жену в случае, если она имеет инвалидность I или II группы и детей с инвалидностью,
- детей тяжелобольных перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени,
- ребенка, который получил тяжелую травму, требующего трансплантации органа, паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленных Минздравом.
Выезд возможен при наличии следующих документов:
- справки о получении государственной помощи на ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми почек IV степени,
- справки на ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территориальную общину которой входит территория города областного значения, районного в городе (в случае его образования) совета (независимо от того, кто назначен получателем помощи);
- или документа, выданного врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленных Минздравом;
- документов, подтверждающих родственные связи (в случае осуществления сопровождения матерью и/или отцом);
- или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями). (п. 2-2 Правил).
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