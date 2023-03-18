При каких условиях начнется весеннее контрнаступление: в ВСУ дали ответ

Весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится тогда, когда будут "все необходимые составляющие".

Об этом заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый во время телемарафона 18 марта.

Отвечая на вопрос, нет ли у украинцев чрезмерно оптимистических ожиданий от предстоящего контрнаступления, Череватый отметил, что оптимистами нужно быть, но оптимистами, которые опираются на реалии. "Поэтому, учитывая это, надо смотреть на ретроспективу — чего мы достигли за год. Нам удалось удержать столицу, отбросить от нее врага. Отбросить врага с севера, Харьковщины, Лимана и Херсона", — отметил он.

По словам Череватого, важнейшими факторами будущего контрнаступления являются слаженность обученных резервов и наличие новой техники.

"Однако нам просто нужно тщательно работать, каждый на своем месте, сохранять единство общества и войска, общества и военно-политического руководства, и просто работать каждому на своем участке. И когда у нас будут все необходимые составляющие для контрнаступления, — это и слаженные обученные резервы, которые будут иметь новую технику, и будут иметь возможность атаковать врага и нанести ему решительное поражение, и после этого откинуть со всей территории Украины", — отметил военный.

Напомним, ранее о начале контрнаступления ВСУ в мае заявлял и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он добавил, что "ключевые события произойдут в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето-осень".

Издание Politico со ссылкой на американских чиновников тоже информировало о старте контрнаступления в мае. А сейчас происходит активная переброска техники на фронт и обучение украинских военных.

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