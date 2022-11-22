При каких условиях НАТО вступит в войну в Украине: эксперт заявил о колоссальных прецедентах

Пока не появится масштабный повод, Альянс в войну не вступит.

Военный эксперт Петр Чернык считает, что НАТО вступит в войну в Украине при условии колоссальных прецедентов, но инцидент с ракетой на территории Польши не является таким прецедентом.

Об этом Чернык рассказал "24 каналу".

Он убежден, что в Альянсе окончательное решение принимают США. Пока не будет очевидности нападения со стороны России, НАТО в войну не вступит.

В этом контексте военный эксперт вспомнил слова экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, который так высказался об американцах: "Они обязательно примут правильное решение, но только тогда, когда перепробуют все другие методы".

Чернык напомнил, что в Первую мировую войну США вступили только тогда, когда германские силы затопили круизный лайнер "Лузитания". Во Вторую мировую – когда Япония напала на Перл-Харбор.

"Мы понимаем, насколько колоссальными были эти прецеденты. Пока не появится такой масштаб повода сейчас, НАТО в войну не вступит. Это жестокая правда", – сказал эксперт.

В то же время, Запад продолжит предоставлять Украине оружие и финансовую помощь, убежден Чернык.

"Союзники мертво "припаяны" к Украине, потому что осознают: упадет Украина, к врагу придет аппетит – Польша и Прибалтика будут следующие", – резюмировал Чернык.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не будет вовлечено в войну России против Украины, но Вашингтон поддерживает Киев и будет защищать территорию Альянса.

Отметим, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил – после взрыва ракеты на территории Польши НАТО должно усилить ПВО на восточном фланге и активизировать поставки этих систем Украине.

Подобное заявление сделал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Он сказал, что после инцидента в Польше странам Альянса, имеющим общие границы с Украиной, следует разместить дополнительную ПВО для собственной безопасности.

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