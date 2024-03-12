При каких условиях оккупанты могут захватить Часов Яр: эксперт проанализировал наступление РФ и ситуацию на фронте

Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что Часов Яр в Донецкой области в ближайшее время станет одной из основных тем для сводок и обзоров, поскольку для россиян, после оккупации Авдеевки, это направление, а также Купянск, становятся наиболее приоритетными. Пик наступления на Часов Яр, по его словам, ожидается во второй половине 2024 года.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что не менее важными, но все же несколько второстепенными, пока, остаются линия Марьинка-Угледар и Запорожская область с Роботинским выступом.

"Что касается Часового Яра, то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминирующая высота в регионе, а не отдельно взятой локации", — объясняет Коваленко.

Часов Яр находится в зоне ответственности вражеской группировки войск "Юг". На сегодня она имеет:

личный состав – около 110 тыс. человек;

танки – около 400;

ББМ – 1600;

ствольная артиллерия – 1150;

РСЗО – около 300.

По словам Коваленко, оккупационные войска РФ на сегодняшний день создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр.

В частности:

захват села Богдановка, для выхода на Калиновку, перерезание трассы 0506 и создание давления на Часов Яр с севера. Здесь задействованы подразделения 299-го и 331-го ПДП 98-й ВДД;

захват Ивановского, для окружения Часового Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки;

захват Клищиевки и Андреевки, для создания буфера безопасности для южного фланга.

"В районе Богдановки у россиян не удаётся зацепиться за село. Максимум, что им удавалось – зайти в его восточную часть, откуда их очень быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непроста по захвату и продвижению, за счёт сложного ландшафта низины и грунтов", — говорит эксперт.

Что касается Ивановского – ситуация там гораздо сложнее. Россияне готовы положить всю бригаду, но село – взять. К тому же, в село от Бахмута идет прямая трасса 05047.

"Вообще то, что за год, после оккупации города, они не смогли преодолеть полтора километра для захвата села это мрак и позор. Но, факт остаётся фактом, около 30% села контролируются СОУ, в остальном – качели".

Коваленко также отметил, что происходит очень жесткий прессинг на Клищиевку и Андреевку, но существенных успехов оккупанты пока здесь не имеют.

"В целом, процесс катализации наступления на Часов Яр, напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сёл. Так же, важным фактором является и так называемый избирательный процесс на россии. После завершения “выборов” и проведения мобилизации, на вторую половину 2024 можно ожидать пик наступления на Часов Яр. До того, у россиян есть 3-4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления", — резюмировал военный эксперт Александр Коваленко.

Напомним, эксперт назвал сценарии событий на фронте, если у ВСУ не будет достаточно оружия.

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