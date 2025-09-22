При каких условиях Путин усилит удары по гражданским: в Генштабе ответили

Ракетный удар в Кривом Роге

Чем больше трудностей у России будет на фронте, тем чаще она будет атаковать гражданское население Украины.

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов в комментарии для LIGA.net.

«Чем сложнее врагу будет добиваться какого-то успеха на фронте, тем больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям», — отметил генерал-лейтенант.

И.Гнатов также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не останавливался даже перед террором собственного населения. Следовательно, высока вероятность, что террор против украинских гражданских и инфраструктуры в тылу только усилится.

На вопрос, стоит ли готовиться к «тяжелой осени», начальник Генштаба ответил, что не берется давать прогнозы, но подчеркнул: россияне и дальше будут пытаться поразить объекты, от которых зависит жизнедеятельность страны.

Напомним, российская армия не может одновременно вести боевые действия по двум направлениям, заявил военный эксперт Сергей Грабский. Даже на «горячих» участках фронта, таких как Купянское и Донецкое направления, боевые действия несовместимы по интенсивности.

В Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных. Этот реестр должен начать работу до конца 2025 года. Главная цель закона — объединить информацию из разных государственных баз данных.

В сентябре Россия одновременно задействовала более 800 беспилотников. Российские операции с дронами становятся все сложнее, но в то же время имеют новые уязвимые места.