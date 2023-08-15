При каких условиях Украина может согласиться на переговоры с Россией — мнение эксперта

Переговоры с РФ возможны только тогда, когда будет выполнен мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Они могут состояться с представителями РФ, но с Путиным переговоров не последует. Однако риторику по переговорам будут усиливать некоторые страны.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.

“Мы уже слышали о том, что многие люди, тем или иным образом поддерживающие РФ деньгами или какими-то преференциями, предлагают нам, чтобы мы сели за стол переговоров с Россией и о чем-то договаривались. Когда проходят такие переговоры, страны заранее договариваются, на каких позициях они туда приходят. Если нет предмета для переговоров, то просто посидеть и посмотреть друг на друга нет смысла», – говорит эксперт.

Он отметил, что российская позиция очень проста – территории, где они сейчас находятся, зафиксируются и мы будем договариваться. В то же время, отметил Алексей Гетьман, позиция Украины — освобождение всей территории.

"Только тогда мы будем говорить о том, как Россия будет нам возмещать все убытки и как нам дальше сосуществовать, потому что мы все равно соседи и территориально мы находимся рядом", — подчеркнул военный обозреватель.

Он продолжил: “Наша позиция – выведите войска, их позиция – войска не выводить. О чем нам вести переговоры? Позиция России непоколебима — они говорят, что это их территории, потому что они это прописали в Конституции”.

То есть у нас нет предмета для переговоров, подчеркнул эксперт: “Тем более что наше политическое руководство четко сказало, что переговоры с РФ будут после того, как будет выполнен мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Также наше политическое руководство подчеркнуло, что переговоры могут быть с представителями РФ, потому что мы все-таки соседи, но с Путиным переговоров не будет.

Иногда толерантность должна быть приостановлена, иногда нужны жесткие и четкие ответы, потому что некоторые путают толерантность со слабостью, говорит Алексей Гетьман.

Он рассказал, что риторику по переговорам с РФ будут усиливать страны, которые уже это делают: «Скорее всего, это Австрия, Венгрия, Греция, Германия. Канцлер Олаф Шольц по ракетам Taurus говорит, что "надо подумать". Разговоры об этих ракетах начались в марте прошлого года. Были встречи на уровне представителей Министерства обороны, где рассказывали, что и как мы планируем использовать”.

“Вроде бы Бундестаг посоветовал канцлеру принять решение, даже была реакция Шольца, что действительно эти ракеты нам нужны. И тут неожиданно он заявляет, что ему "надо подумать". К счастью или к сожалению, наши дипломаты должны соблюдать определенные дипломатические нормы. Но если бы я был там, то задал бы один вопрос — о чем подумать?», — прокомментировал военный обозреватель.

Он продолжил: “Но руководство не может так сказать и вынуждено находить какие-то слова, чтобы не обидеть наших партнеров с очень тонкой душевной организацией. Они начинают обижаться, если мы не так сильно поблагодарили их за то, что они нам помогают держать российское нашествие”.

“У нас было много ожиданий по поводу помощи партнеров и они нам помогают, но, я думаю, что у многих из нас немного открываются глаза по поводу происходящего. Запад очень разный – есть Польша с Великобританией, а есть и Венгрия”, – резюмировал эксперт.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина может начать мирные переговоры с Россией после того, как кафиры покинут территорию нашего государства. Президент Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с диктатором Путиным.

В США считают, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной может принимать только президент Зеленский. Там подчеркнули, что сначала страна-агрессорка должна вывести свои войска из оккупированных регионов.

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