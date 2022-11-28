При каких условиях возможно наступление на Киев из Беларуси: военный эксперт объяснил

Вторжение в Украину с территории Беларуси возможно, если РФ накопит там не менее 20 тысяч военных, имеющих опыт боевых действий. Попытка наступления на Киев и Волынь нынешними силами армии Беларуси обречены на провал.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

"Речь идет о том, что 12-15 тысяч белорусских военных за большие деньги якобы готовы осуществить такой прорыв - то ли на Киев, то ли на западном направлении. 12-15 тысяч - это 2,5-3 мотострелковых бригады, не имеющих боевого опыта", - отметил Федоров.

Эксперт напомнил, что граница Украины с Беларусью укреплена:

"Там минные поля выложены, мосты либо взорваны, либо заминированы, устроены разного рода фортификационные сооружения на всех направлениях. По поводу западного направления - там придется идти через леса и болота. Это удовольствие ниже среднего и крайне рискованное предприятие. Для этого требуется очень серьезная подготовка, а обороняющаяся сторона, Вооруженные силы Украины, имеет все основания, чтобы эти колонны, которые будут двигаться по дорогам, а иначе они просто потонут в болотах, расстреливать справа и слева".

По его мнению, такое наступление на западном направлении - "это, скорее, размахивание кулаками, попытка потрепать нервы в Киеве руководству Украины и отвлечь определенный контингент ВСУ на перекрытие этого направления".

"На Киев были попытки в феврале-марте, чем они кончились - известно. Там были силы гораздо большие, чем те, которые могут быть направлены на эту операцию... Реально можно говорить о том, что такая угроза наступления на Украину с севера, из Беларуси, может возникнуть, когда там окажутся достаточно серьезные. не меньше 20 тысяч боеспособных, обстрелянных российских войск. Тогда это будет означать, что такая подготовка действительно идет, и такие безумные планы близки к осуществлению. Пока мне кажется, что все это - сотрясение воздуха и шантаж", - заявил Федоров.

Как известно, Беларусь с начала полномасштабной войны предоставляет оккупационной армии России свою территорию, снабжает ее тяжелым вооружением и боеприпасами. Также с территории этого государства россияне запускают по Украине ракеты.

РФ перебрасывает в Беларусь неподготовленных мобилизованных, чьи подразделения не могут полностью укомплектовать.

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киеву нужно "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

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