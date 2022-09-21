При каких условиях женщин будут ставить на военный учет — подробности законопроекта

В рядах ВСУ рядом с мужчинами служат и женщины, которые быстро доказали, что умеют защищать Украину на одном уровне с ними.

Законопроект №6482 о мобилизации женщин в Украине принят в первом чтении.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Слуга народа" сегодня, 21 сентября.

"Женщин будут брать на военный учет только по собственному желанию. Сегодня приняли соответствующий законопроект в первом чтении", — отметила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Речь идет о женщинах, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Минобороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, комментируя принятие парламентом законопроекта № 6482 за основу.

Он также констатировал, что в рядах ВСУ рядом с мужчинами служат и женщины, которые быстро доказали, что умеют защищать Украину на уровне с мужчинами.

"Если они готовы к службе и желают, то мы не имеем права ограничивать их в помощи государству", — сказал Александр Завитневич.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября снова разразился угрозами мира применить ядерное оружие. Глава Кремля утверждает, что страны Запада устроили "ядерный шантаж" России, таким образом, в случае угрозы территориальной целостности она готова "использовать все имеющиеся у себя средства".

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