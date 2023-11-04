При каком условии мобилизация в Украине будет усилена: объяснение военного эксперта

Усиление мобилизации в Украине будет иметь смысл, когда будет поставляться западное оружие.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии ТСН.ua высказал военный эксперт Александр Мусиенко, обратив внимание, что вопрос мобилизации в статье Залужного стоит пятым пунктом после предыдущих четырех, а именно о предоставлении вооружения Украине. Только после этого главнокомандующий пишет о мобилизации с целью обучения резервам, ротациям подразделений, участвующих в боевых действиях и усилении украинских военных.

"Потому что усиление мобилизации и расширение категорий имеет смысл, когда будет поставляться оружие, и когда наши партнеры помогут нам готовить эти резервы на полигонах стран НАТО. Тогда это может быть. Это будет решаться в ближайшее время, когда будет видно, в каких объемах нам утвердят помощь на следующий год, будет ли она включать все потребности, о которых говорил главнокомандующий. От этого будет рассчитываться ход и сценарий боевых действий", - отметил он.

Залужный сказал, что ему хватает солдат, подчеркнул он. Речь идет о предстоящей осенне-летней кампании. Этих людей следует готовить зимой, обучать на территории стран НАТО.

"Но для того чтобы этого достичь должна быть ясность с точки зрения обеспечения нас оружием и необходимыми средствами для продолжения боевых действий. От этого в дальнейшем будет зависеть вопрос мобилизации. Речь идет комплексно, не только о расширении граждан, подлежащих призыву, а еще наведение порядка, устранение коррупционных рисков и так далее", — добавил Александр Мусиенко.

Напомним:

На фоне полномасштабного вторжения в Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, которые уже в седьмой раз были продлены Верховной Радой сроком на 90 дней – с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Военное руководство страны отмечает, что в первую очередь для доукомлектации армии нужны люди с боевым опытом – штурмовики, артиллеристы и т.д. Второстепенно – специалисты из разных сфер: водители, IT-специалисты, связисты. Ведь мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач. Одно из возможных направлений службы в таких случаях – это работа в штабе. Это значит, что в армии есть потребность в профессионалах разных специальностей.

Так, осенней мобилизации могут подлежать следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

Предельный возраст для мобилизации остался неизменным и не применим к мужчинам, достигшим 60-летнего возраста.

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