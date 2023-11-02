При каком условии в Украине могут усилить мобилизацию — мнение эксперта

Решение об усилении мобилизации в Украине, о котором говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, может быть принято при соответствующей военной помощи от международных партнеров.

Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

"Если под мобилизацию будет поступать соответствующая помощь, то усиление возможно. Если нет, то вряд ли", — сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что только с помощью количества личного состава ВСУ не смогут победить российскую армию, поскольку человеческий ресурс в РФ значительно больше и соответственно государство-агрессор имеет возможность мобилизовать гораздо больше людей.

Мусиенко отметил, что будущие успехи Сил обороны напрямую зависят от поддержки союзников. Без нее война России против Украины окончательно перейдет в позиционную.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный назвал проблемы с мобилизацией в Украине, в частности упомянув о пробелах в законах, позволяющих избегать призыва на службу.

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