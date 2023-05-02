При каком условии жители оккупированных территорий могут брать паспорта РФ: Данилов ответил

Граждане нашей страны оказались в очень сложном состоянии на сегодняшний день, и это не их вина. Поэтому – выжить, выжить и еще раз выжить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с российскими паспортами на временно оккупированных территориях Украины.

Алексей Данилов в эфире телемарафона ответил, при каком условии жители оккупированных территорий могут брать паспорта РФ.

"Если мы говорим, что главное в жизни человека — его жизнь, если оккупанты могут лишить жизни, то конечно, он должен принимать для себя очень непростое решение, но выжить обязательно при любых условиях", — отметил он.

Секретарь СНБО призвал украинцев на временно оккупированных территориях "делать какие-либо шаги, чтобы в этой ситуации выжить".

"Нам наши граждане очень будут нужны для развития государства. Для того чтобы мы совместно вместе, после того, как ВСУ освободят территории, могли строить нашу страну. Жизнь человека — высшая ценность. Нужно делать любые шаги, чтобы в этой ситуации выжить "Остальные — разберемся. Единственное — хочу предупредить. Кто работает с оккупантами, им помогает, выполняет их указания — это отдельный язык. Мы сможем после освобождения территорий разобраться, у кого какие были обстоятельства жизненные", — добавил Данилов.

В то же время, как он сказал, люди, которые будут сотрудничать с оккупантами, будут обязательно за это нести ответственность. Люди, которые будут выживать и не иметь такого сотрудничества – к ним другое отношение.

Напомним, кафиры готовят провокации на севере Украины. Россия готовит провокацию под украинским флагом на собственной территории, граничащей с Украиной.

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