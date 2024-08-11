Другой срочник рассказал, что якобы кадыровцам их командование приказало не гибнуть напрасно, потому что за Курскую область должны умирать русские.

Российский срочник добровольно сдался в украинский плен и рассказал, как кадыровцы бегут с боевых позиций в Курской области.

Об этом пишет InformNapalm.

Российский срочник Евгений Ковилкин 2001 г.р., проходивший службу в 488 полку, – один из тех многочисленных военных РФ в Курской области, кто добровольно сдался в плен ВСУ.

"Я — срочник. Стоял на опорнике возле поселка Свердликово. На соседнем опорнике стоял "Ахмат". При нашем окружении они сбежали, потому что, как говорят ребята, Кадыров сказал чеченцам не сдаваться (в плен — Ред.). При любой угрозе они сбегают. Из-за этого взяли в плен нас", – заявил российский срочник Ковилкин.

Бои на Курщине: пленный срочник рассказал, как кадыровцы дали деру

То же рассказывает украинский военный, который ведет Телеграмм-канал "Мысли Фронтовика".

"Пленный кадыровец сказал, что политика его командования: "Не навязывать тяжелые бои и беречь личный состав, в любых тяжелых контактах отходить, потому что за эту территорию должны гибнуть россияне", – говорится в сообщении.

"Сами российские срочники сообщали, что были очень рады, когда кадыровцы сбежали от наступления ВСУ в Курской области на несколько километров от линии боевых действий. Ахматовцы всячески унижали российских срочников, и это продолжалось уже больше 3-х месяцев, как только кадыровцев в начале мая перебросили на Курское направление. Теперь срочники радостно сдаются в плен и считают ВСУ освободителями", – пишет InformNapalm.

Напомним, российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции насиловавших его кадыровцев.

Еще одного срочника, говорившего правду о богузстве боевиков "Ахмат", кадыровцы похитили и заставили извиняться на камеру.

Ранее сообщалось, что в Курской области в плен попали многие россияне, среди них — срочники.

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