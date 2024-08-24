"При одном условии": ВСУ в 2025 году могут начать освобождение территорий — The Telegraph

Если страны Запада окажут Украине военную помощь в достаточном объеме, то уже в 2025 году она может начать возвращение собственных территорий.

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Об этом говорится в статье издания The Telegraph.

Издание отмечает, что операция ВСУ в Курской области может значительно растянуть силы РФ по фронту, а также даст время прибытия западной помощи и пополнения украинских сил.

Кроме того, этот прорыв показал, что у России нет сил на проведение каких-либо сильных нас спальных операций в течение этого года.

Журналисты отметили, что Москве придется выбирать между защитой Курской области и продолжением наступления на Донбассе, поскольку у Кремля осталось мало частей, которые могут противостоять ВСУ в Курщине.

В Курской области ВСУ имеют гораздо больше преимуществ, поскольку им не нужно защищать собственную территорию, поэтому военные могут выбирать оптимальные места для обороны в регионе, что сделает российское контрнаступление исключительно дорогостоящим.

Также в статье отмечается, что в течение всего времени с начала войны в РФ не ощущали опасности вдоль своей границы, что позволяло концентрировать больше сил для войны на Донбассе. Операция ВСУ в Курске показала, что сейчас ситуация меняется и требует от Москвы защищать свою границу. Для этого необходимо строить фортификации, держать десятки тысяч военных и сотни единиц техники белой границы. Также Кремлю уйдет много времени для пополнения личного состава и изготовления боеприпасов.

Украинская операция в Курске также создала проблему для российской авиации. Российские вертолеты оказались уязвимы для украинских беспилотников в Курске, а удары украинских дронов по аэродромам на западе России ограничили присутствие самолетов.

"Российские наземные и воздушные силы растянуты так, как они не растягивались в течение всей войны. Это замедлит российские операции в ближайшие несколько месяцев, перетечет в дождливую осень и холодную зиму, которые останавливают операции в Украине... Это дает возможность Украине восстановить и переоснастить силы в период до весны 2025 года», – пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что решающим фактором является помощь стран Запада, поскольку своевременная поставка обеспечит преимущество для ВСУ и позволит начать освобождение оккупированных территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Луганской области, а россияне еще приблизились к Торецку.

Кроме того, мы также информировали, что курская операция является началом новой стратегии Украины.

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