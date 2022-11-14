При отступлении из Херсона россияне заминировали школы и больницы — Минобороны

Также оккупанты заминировали много коммуникаций, объектов критической инфраструктуры.

Россияне при отступлении из Херсона использовали коварные методы минирования, ставя взрывные устройства в больницах, квартирах и школах.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время национального телемарафона, передает РБК-Украина.

Она отметила, что россияне миновали не только дороги, но и те территории, которые необходимы для работы социальных служб.

Россияне базировались в больницах и учебных заведениях, а после отступления начали их минировать.

"Также очень много частных помещений, в том числе и квартир в областном центре, могут быть заминированы. Очень много коммуникаций, объектов критической инфраструктуры", — заявила Гуменюк.

Она заявила, что разминирование освобожденных территорий займет много времени, поэтому Министерство обороны просит местных жителей осторожно вести себя и не приближаться к подозрительным предметам, а сразу сообщать о них специалистам.

Напомним, ранее в Минобороны показали и назвали имена командиров, принимавших участие в увольнении Херсона.

Также мы информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в освобожденном Херсоне могут скрываться российские военные.

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