Во время удара по Украине россияне применили Х-101 с двигателями от Х-55, показав свое главное уязвимое место

Российский ВПК двигатели типа Р-95-300 на данный момент не производит, поэтому похоже, что такие двигатели для оснастки Х-101 могли быть взяты либо из старых советских запасов, либо сняты с ракет типа Х-55.

Во время массированного ракетного удара по территории Украины 18 ноября 2024 года было зафиксировано использование крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с советскими двигателями Р-95-300 от КР типа Х-55.

Российский ВПК двигатели типа Р-95-300 на данный момент не производит, поэтому похоже, что такие двигатели для оснащения Х-101 могли быть взяты либо из старых советских запасов, либо вообще методом "каннибализма" имеющихся ракет типа Х-55. Об этом сообщает канал "Полковник ГШ".

Там также приводится достаточно интересная деталь – при оснащении Х-101 двигателем типа Р-95-300 на фюзеляж ракеты наносится маркером соответствующая отметка "95-300".

Двигатель типа Р-95-300, который был использован для оснащения Х-101, ноябрь 2024 года / Фото: "Полковник ГШ"

Кроме того, использование советских двигателей типа Р-95-300, по данным ресурса, также до этого момента фиксировалось на всех обнаруженных ракетах типа Х-59, которые рашисты также используют для ударов по территории Украины.

Defense Express в свою очередь подчеркивает такой момент – сам факт использования двигателей от Х-55 на крылатых ракетах Х-101 наглядно показывает главное "узкое место", которое есть у рашистов в производстве дальнобойных ракет, то есть производство двигателей.

Обычно в инфопространстве было принято обращать внимание на перечень компонентов электроники иностранного производства, обнаруженных на тех или иных образцах российских ракет. Однако при этом без внимания оставался такой базовый момент – без силовой установки любая ракета никуда не полетит, какая бы совершенная электроника там не стояла.

Двигатель типа ТРДД-50 от Х-101 / Фото: "Полковник ГШ"

В случае с использованием двигателей от Х-55 на Х-101 речь вряд ли о решении, которое можна масштабировать в промышленных масштабах для наращивания производства крылатых ракет, поскольку наращивать объем производства невозможно, опираясь на дефицитный ресурс.

Вполне вероятно, что через определенное время российский ВПК сможет найти решение, как масштабировать производство штатного для Х-101 двигателя ТРДД-50, и вопрос с "узким местом" по ракетному производству рашистов спадет.

Однако на этом этапе есть вполне четкий критерий того, что россияне сейчас уперлись в "потолок возможностей" по изготовлению дальнобойного вооружения, поэтому и были вынуждены пойти на такой шаг, как использование на Х-101 двигателей от Х-55.

Напомним, 17 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, под удар попали теплоэлектростанции, в том числе входящая в холдинг ДТЭК Рината Ахметова Ладыжинская ТЭС. Эта тепловая электростанция подвергается регулярным ракетно-дроновым ударам с 10 октября 2022 года.

Следует отметить, что основные повреждения в результате атаки 17 ноября можно устранить за две недели.

Новости 18 ноября: Массированный обстрел Украины, дальнобойные удары по России

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