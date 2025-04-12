При выполнении боевого задания на F-16 погиб 26-летний пилот: детали

F-16. / © Lockheed Martin

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В субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов...", - говорится в сообщении.

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Все обстоятельства трагедии устанавливает межведомственная комиссия, которая уже начала свою работу.

"Пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам. Украинские пилоты работают и максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач".

Напомним, в марте РФ заявила, что "сбила" F-16 в Сумской области с помощью Су-35С и ЗРК С-400.