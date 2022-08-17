Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

При взрыве в оккупированном Лисичанске уничтожили представителей ФСБ – Гайдай

Дата публикации
Просмотры
817
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
При взрыве в оккупированном Лисичанске уничтожили представителей ФСБ – Гайдай

Фото: Associated Press

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области 16 августа раздался взрыв

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что накануне были ликвидированы российские оккупанты. Кроме того, были уничтожены представители российской ФСБ.

Об этом глава области сообщил в Telegram.

"В оккупированном Лисичанске взлетело в воздух не только руководство 2-го армейского корпуса, а ФСБесовцы. По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов",- отметил он.

По словам Гайдая, погибли около сотни оккупантов, 20 из них — это представители российских спецслужб.

Как сообщалось, на сегодняшний день для войны против Украины Россия накопила до 135 тыс. бойцов, но не все они являются профессиональными военными. Все они составляют 115 батальонно-тактических групп. Из этих БТГ России 105 не действуют на фронте, рассказал министр обороны Алексей Резников.

Читайте также:

В Крыму взорвался военный состав россиян с ракетными комплексами - Рефат Чубаров

В Крыму взорвался военный состав россиян с ракетными комплексами - Рефат Чубаров

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация