При взрыве в оккупированном Лисичанске уничтожили представителей ФСБ – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что накануне были ликвидированы российские оккупанты. Кроме того, были уничтожены представители российской ФСБ.

Об этом глава области сообщил в Telegram.

"В оккупированном Лисичанске взлетело в воздух не только руководство 2-го армейского корпуса, а ФСБесовцы. По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов",- отметил он.

По словам Гайдая, погибли около сотни оккупантов, 20 из них — это представители российских спецслужб.

Как сообщалось, на сегодняшний день для войны против Украины Россия накопила до 135 тыс. бойцов, но не все они являются профессиональными военными. Все они составляют 115 батальонно-тактических групп. Из этих БТГ России 105 не действуют на фронте, рассказал министр обороны Алексей Резников.

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