Приазовье под обстрелом тяжелого калибра: в поселках Бердянске и Водяном разрушены жилые дома

Местные уверяют, что оккупанты знают, что на территории нет военных.
Сразу два мощных обстрела на Приазовье — утром около шести оккупантов из пушек 122 калибра расстреляли тыловой поселок Бердянское. Десяток снарядов упали между жилыми домами и на дороге, активно используемой гражданскими. А час назад вражеская артиллерия ударила по селу Водяное.
Об этом идет речь в ТСН.14.00.
Снаряды разбивали дома и ломали деревья. Несколько снарядов упали на улице на побережье. В руины превратились три жилища в мирном Бердянске.
Мины упали в Водяном, а затем легли на окраины, а затем и на дороге, по которой ходят местные. Российские артиллеристы знают, что здесь живут только гражданские.
«Военных здесь нет, есть мирные люди и сегодня это не война, это геноцид со стороны РФ», — заявил об обстрелах глава ВГА Сартана Александр Курчхи.
Военные из-за обострения у Водяного и постоянные обстрелы из артиллерии эвакуируют местных, троих уже увезли.
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