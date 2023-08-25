Приближаем момент, когда F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов – Зеленский

Президент провел совещание, на котором решал вопрос координации именно по самолетам.

Все договоренности, привезенные президентом Украины с командой домой от западных партнеров, уже начали реализовывать. В первую очередь самолеты F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 25 августа.

"Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе – максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов", — отметил он.

Зеленский сообщил, что провел 25-е совещание по итогам визитов. Продолжительное совещание. Вопрос координации именно по самолетам. Подготовка новых оборонных пакетов – именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они говорили президенту, когда он посещал фронт.

"Готовим и новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии", — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский назвал страну, где украинские пилоты будут учиться на F-16.

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