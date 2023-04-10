Истребитель из РФ чуть не сбил британский разведывательный самолет возле Украины: приблизился и выпустил ракету

Последние слитные секретные документы Пентагона раскрывают, что в прошлом году российский истребитель едва не сбил британский разведчик RC-135 у побережья оккупированного Крыма.

Инцидент произошел 29 сентября в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135, летая "безрассудно". Один из самолетов приблизился к британскому на расстояние 5 метров, а впоследствии и выпустил ракету – тоже на расстоянии.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на один из военных документов США, недавно слитых в сеть.

Инцидент мог вовлечь Соединенные Штаты и их союзников по НАТО прямо в войну в Украине. По договору НАТО, если член военного альянса становится жертвой вооруженного нападения, все члены альянса рассматривают это как нападение на них и коллективно реагируют.

Инцидент подчеркивает балансировку, которую пытаются придерживаться западные военные, стремясь помочь ВСУ и собрать информацию о войне, не втягиваясь при этом в прямой конфликт с Москвой.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об этом Палате общин в октябре 2022 года, но тогда он не описывал проблему словами "почти сбитый" и объяснил запуск ракеты "технической неисправностью". По его словам, он говорил об этом с российскими чиновниками из оборонного ведомства.

Отметим, что представители американского оборонного ведомства отказались комментировать содержание утечки документа.

Напомним, что Министерство обороны Румынии опубликовало фото перехвата двух российских истребителей Су-27, летевших над международными водами в зоне ответственности НАТО.

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