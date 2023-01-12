Приблизительно 400 мобилизованных из РФ, обученных в Беларуси, перебрасывают в направлении Луганска — Белорусский Гаюн

С железнодорожной станции Чепино Витебской области в РФ отправлен очередной эшелон с обученными на белорусских полигонах российскими мобилизованными.

Еще 400 мобилизованных из РФ, обученных в Беларуси, опрокидывают в направлении Луганска.

Об этом сообщает telegram-канал "Белорусский Гаюн".

"Вчера, 11 января, с железнодорожной станции Чепино (Витебский район, Витебская область) в РФ отправлен очередной эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными из РФ", — говорится в сообщении.

По данным @belzhd_live, всего в эшелоне, который покинул Беларусь, находилось 48 вагонов:

8 пассажирских (≈400 человек);

3 грузовых вагона (с снаряжением);

37 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной техникой).

Эшелон должен прибыть на железнодорожную станцию Россош (Воронежская область, РФ) 15 января 2023 года. Отметим, что станция Россош расположена в 50 км от Луганской области.

Итого, с учетом новой информации, можно говорить об изменении численности группировки с РФ в Беларуси.

Выбыло из РБ:

техника – не менее 37 единиц (уточняется);

личный состав – ≈ 400 человек.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил на брифинге 12 января, что под видом совместных военных учений вооруженные силы РФ в ближайшее время развернут на территории Беларуси российскую группировку войск, которая может быть использована для агрессивных действий в отношении Украины. Кроме того, сейчас растет угроза российских ракетных и беспилотников из Беларуси. На территории соседней страны активно действует российская авиация.

Готовы к самому худшему: ВСУ наращивают тренировки на украинско-белорусской границе

Читайте также: