Прибытие миротворцев в Украину: Зеленский сказал, когда это произойдет

Военные НАТО.

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Коалиция желающих работает над прибытием военного контингента в Украину. Впрочем, произойдет это только в момент окончания войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

"Просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их вовлекли в военные действия, никто рисковать не будет. Или, если не никто, то большинство. Есть горячие головы среди наших партнеров, они готовы. Мы очень поддерживаем это", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, также проходили встречи по коалиции желающих. Однако, отмечает Зеленский, "все хотят ceasefire, а уже потом продолжать активные дипломатические действия в любом случае".

"Но если нет ceasefire, то о чем говорить?", - добавил президент.

Напомним, главы внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе до сих пор нет общего мнения по поводу миротворческой миссии в Украине. Мол, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются.

Впрочем, New York Post со ссылкой на собственные источники сообщило подробности о возможных миротворческих силах. Они будут состоять из представителей России, Украины и третьей страны, которая не является членом НАТО. США могут присоединиться к процессу финансово, а не военно.

Между тем, Великобритания заявила о новой угрозе от РФ для миротворцев в Украине. Москва может провоцировать столкновение, а затем добиваться рассмотрения дел о правах человека в лондонских судах.

Дата публикации 19:44, 30.04.25 Количество просмотров 57 Еще одна страна готова отправить миротворцев в Украину!