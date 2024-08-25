Прицельный удар по гостинице в Краматорске: что известно о пострадавших журналистах

Одного журналиста еще разыскивают после атаки.

В Краматорске российские войска ударили по гостинице, известно о четырех раненых и одном человеке под завалами. Это - украинские и иностранные журналисты. Среди них - члены команды Reuters.

Об этом сообщило агентство.

Двое журналистов Reuters госпитализированы, один считается пропавшим после удара РФ по гостинице в Краматорске.

В сообщении говорится, что в гостинице остановилась команда из шести человек.

"Один наш коллега считается пропавшим без вести, еще двое доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", — сообщили в агентстве.

Что известно об ударе по гостинице

Российские военные ночью ударили по Краматорску. В ОВА говорят, что мишенью врага в городе стала гостиница. Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

Для удара по Краматорску РФ применила ракету "Искандер-М", сообщила Донецкая областная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что в гостинице, в которую попали оккупанты, телесные повреждения получили иностранные журналисты 38 и 40 лет. У раненых – минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия, резаные раны тела. Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) призвали мир осудить российский удар по гостинице в Краматорске, где находились иностранные журналисты.

"Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице", — написал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

По словам Тихого, "прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России".

"Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", – добавил спикер МИД.

Власти России отрицают, что российская армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водообеспечения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Среди ночи россияне ударили по Краматорску! Разрушена гостиница, где останавливались журналисты

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