В Ивановской области РФ в пятницу, 3 января, в результате взрыва тяжелые ранения получил российский военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза в Харьковской области

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

При взрыве в городе Шуя Ивановской области РФ он находился на дежурстве в своей воинской части. В ГУР отметили, что у Нагайко множественные обломочные поражения фактически всех органов, в частности мозга – ему произвели трепанацию черепа.

"Капитан Нагайко родился 6.11.1995 года в городе свободный амурской области России. Окончил санкт-петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию", — говорится в сообщении.

По информации ГУР, он участвовал непосредственно в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами Искандер по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

"В частности, подразделение нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района — 5 октября 2023 нанес ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, среди них — восьмилетний мальчик", — сообщило ГУР.

Украинская разведка также отметила, что в российской 112-й ракетной бригаде ходят подавленные слухи, что шансов у 29-летнего российского убийцы нагайка почти нет. Его состояние – критическое.

Напомним, ГУР МО, 4 января, атаковало российский "РегионТрансСервис". В результате атаки выведены из строя все серверы.

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