Причина медленного контрнаступления ВСУ не только в укреплениях россиян – эксперт

Контрнаступление ВСУ происходит медленными темпами не только потому, что россияне выстроили мощные оборонительные линии и заминировали подступы к своим позициям. Среди причин — недостаточное количество боеприпасов, которыми страны Запада уже не собирались воевать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, причин медленного продвижения ВСУ во время контрнаступления много. К ним относятся, в частности, уничтожение российскими средствами поражения некоторых складов боеприпасов, произошедшее перед его началом.

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“Недостаточное количество таких боеприпасов, которые нам сейчас нужны, говорит о том, что наши партнеры уже такого рода боеприпасами не собирались воевать... Нас загнали в такие условия, когда нам приходится воевать столетней давности механизмами, а самих механизмов просто не хватает ни у нас, ни у наших партнеров, поэтому мы ждем захода техники, захода боеприпасов”, — объясняет Свитан.

В то же время, эксперт отметил три локации, где сейчас успешно используется вооружение западных союзников — район к югу от Орехового, район Авдеевского выступа и Бахмут.

Ранее аналитики The New York Times писали, что по всей линии южного фронта российские оккупанты обустроили минные поля перед своими хорошо укрепленными позициями. Именно поэтому темп контрнаступления ВСУ ощутимо замедлился.

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Напомним, президент государства-агрессорки Владимир Путин с первых дней украинского контрнаступления говорит о его неудаче. На самом же деле о результатах, достигнутых ВСУ, можно будет говорить после паузы в боевых действиях, которая наступит с сезоном дождей осенью.

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