Причина падения российского Су-25 на Донбассе стала понятной: видео

Российский Су-25 / © Associated Press

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Российский штурмовик Су-25, который упал в Донецкой области, вероятно, был сбит своим самолетом сопровождения.

О том, что причиной мог стать так называемый «дружественный огонь» сообщает Telegram-канал Fighterbomber, связанный с Воздушно-космическими силами России.

На опубликованных кадрах видно, что у российского самолета, который летит первым в паре, неожиданно отлетает крыло после чего он взрывается и падает. После этого инцидента пилот вражеского штурмовика, к сожалению, катапультировался и выжил.

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По данным Fighterbomber, для выяснения причины «аварии» назначена специальная комиссия.

Дата публикации 23:50, 13.06.25 Количество просмотров 23 Падение российского Су-25 на Донбассе попало на видео

Кроме случайного выстрела самолета сопровождения, российские пропагандисты придумывают также другие версии разрушения крыла и взрыва самолета в воздухе над Донбассом, среди которых — попадание зенитного снаряда, взрыв неуправляемой ракеты на выходе из ствола, дрон и даже вертолетная мина.

Однако, скорее всего причиной стал все же «френдлифаер». Тем более, что это уже не первый подобный случай в российской авиации именно с этим самолетом.

20 марта 2008 года во время боевых стрельб над Приморским краем взорвался в воздухе самолет Су-25 российских ВВС, в результате чего погиб пилот. Тогда выяснилось, что самолет был сбит ракетой, случайно запущенной самолетом сопровождения. После этой аварии все полеты на российских самолетах Су-25 были приостановлены до завершения расследования.

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Что известно о Су-25

Су-25 — одноместный двухмоторный дозвуковой реактивный самолёт, разработанный в Советском Союзе компанией «Сухой». Он был предназначен для обеспечения непосредственной воздушной поддержки советских наземных войск.

Первый прототип совершил свой первый полет 22 февраля 1975 года. После испытаний самолет поступил в серийное производство в 1978 году.

Су-25 находятся на вооружении в России, других странах-членах СНГ, а также поставляются на экспорт. Производство Су-25 прекратилось в 2010 году.

Напомним, ранее украинскому истребителю F-16 впервые удалось сбить российский Су-35

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