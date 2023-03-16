Причины частых воздушных тревог в Украине: авиационный эксперт рассказал о тактике врага

Врагу нужно вести разведку позиций ПВО Украины постоянно, а также отслеживать перемещение для нанесения будущих ракетных ударов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Эксперт не советует связывать активность разведки окупантов с возможными ракетными обстрелами.

"Если мыслить логикой врага, то ему нужно вести разведку позиций ПВО постоянно, засекать их и отслеживать перемещение. Ведь все наши системы ПВО постоянно перемещаются. Они отработали, свернулись и уехали, потому что то место, где находилась радиолокационная станция, уже засвечено", — сказал Криволап.

По словам Криволапа, список мест, где могут находиться системы ПВО, окончательный, поэтому врагу важно накапливать информацию о том, что и где в Украине может стоять в случае следующей атаки.

"Они постоянно этим и занимаются. И эти данные используются либо для попытки поражения нашей ПВО, либо для ее обхода. Говорит ли это о том, что массированная атака может быть завтра или послезавтра? Не говорит", – заявил эксперт.

Пока РФ нужно пополнять свои запасы ракет, учитывая аналитику из разных источников.

"Это позволяет сделать вывод, что если россияне сейчас хотят осуществить залп хотя бы с 50 ракетами, то для соблюдения баланса производства и расходования им необходимо месяц. Если они хотят выпустить больше ракет — то и пауза им понадобится больше", — добавил Криволап.

Известно, что РФ произвела 54 единицы "Кинжалов" с прототипами, а с прототипами они в общей сложности произвели 54 единицы, из которых они уже отстреляли около 18 штук.

"Получается, что у них остается ориентировочно 36 таких ракет. Но россияне могут производить не более 10 таких ракет в год. Это если предположить, что у них сейчас есть все необходимые комплектующие и налажено производство", — рассказал он.

По словам эксперта, противник, вместе с "Кинжалами", может производить в месяц не более 50 Х-101, Х-555 и "Калибров". Поэтому чтобы собрать залп в 60-70 высокоточных ракет, им понадобится 1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что Россия во время ракетных атак по Украине выпускает так называемые фальш-цели, чтобы спровоцировать работу украинской ПВО и позволить врагу увидеть расположение этих систем.

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