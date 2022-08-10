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Причины не знаем, но результатом удовлетворены: Гуменюк о взрывах на аэродроме в Крыму

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Причины не знаем, но результатом удовлетворены: Гуменюк о взрывах на аэродроме в Крыму

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Во вторник, 9 августа, в аннексированном Крыму на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке произошли взрывы.

В украинском Министерстве обороны не могут установить причину взрывов на аэродроме, где базировалась авиация Российской Федерации. Впрочем, это никак не уменьшает важность этого события.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Это как раз то явление, когда мы не можем установить причину, но нас вполне удовлетворяет результат. Официально сообщено, что минус девять вражеских самолетов. Это даже омрачает ту же причину, радость от этого оповещения", — рассказала она.

Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

Сейчас на захваченном русскими аэродроме оккупанты размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М. Там тоже, возможно, были вертолеты.

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