Причины СОЧ и как такие бойцы воюют после возвращения: командир "Перун" раскрыл правду

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов «Перун» / © Радіо Свобода

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов «Перун» рассказал о боевом пути военных, вернувшихся после самовольного оставления части. По его словам, проблема СОЧ часто кроется в отсутствии своевременной ротации и чрезмерной психоэмоциональной, физической нагрузке.

Об этом Филатов сказал в интервью проекту «Радио Свобода» «Донбасс Реалии».

Как воюют военные после возвращения из СОЧ?

«Перун» ответил на вопрос о том, как воюют люди, которые после СОЧ оказываются в составе 1-го ОШП.

«Воюют, как и все», — отметил он.

Причины СОЧ

По словам Филатова, у проблемы СОЧ обычно нет универсального решения. Не существует одного рецепта, который подходил бы для всех случаев, ведь каждая ситуация индивидуальна и нее есть свои причины.

«Кто-то устал от пехотных боестолкновений и командиры, от которых они ушли, вовремя не перегруппировали людей на другие должности, не нашли им другое применение, чтобы уменьшить их нагрузку — психоэмоциональную, физическую», — пояснил он.

Командир 1-го ОШП добавил, что иногда в современных условиях, особенно в это время года, для пехотинца достаточно одного боевого выхода после подготовки, чтобы его уже нужно было менять. Ведь выполнение задачи может пойти совсем не по запланированному сценарию.

«То есть, по плану солдат должен выйти, выполнить какие-то ударно-поисковые действия, завладеть участком местности, передать его на подразделения удержания и выйти. С таким планом мы начинаем. Он приходит на участок местности для удержания, а подразделения, которые должны заменить, не могут заменить. Или заменяют, он не успевает отойти с той позиции, а она уничтожается, и он снова возвращается. Он может провести месяц в таких условиях, что он отдаст 10 лет здоровья», — рассказал Филатов.

Причины СОЧ — что говорят в Раде и в ВСУ

К слову, нардеп Федор Вениславский заявил, что массовые случаи СОЧ вызваны не усталостью от войны, а чаще случаются среди новых мобилизованных, чем среди опытных бойцов. Основными факторами он назвал семейные проблемы, ощущение социальной несправедливости и конфликты с руководством. Сейчас Минобороны и Генштаб разрабатывают комплексные решения для исправления ситуации.

Командир 3-го штурмового батальона 1-го штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло с псевдонимом «Каспер» назвал страх главной причиной СОЧ. По его словам, новобранцы часто боятся быстрой гибели из-за стереотипа, что каждый сразу станет штурмовиком. Военный отметил, что мобилизованные бегут даже во время учений или получения формы, иногда при поддержке родных.

Куда отправляют военных после СОЧ?

Напомним, ранее Генштаб ВСУ проинформировал, что при переводе военных после первого СОЧ из резервных батальонов, учитываются рекомендательные письма только от боевых бригад, при этом игнорируются запросы от частей обеспечения. Бойцов направляют прежде всего в подразделения приоритетного комплектования для усиления боевого состава. Для освобождения от уголовной ответственности военный должен добровольно ходатайствовать о возвращении, а после решения суда — прибыть на службу в течение 72 часов.