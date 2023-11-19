"Причины такого шага очевидны для всех": Умеров сообщил о дальнейших решениях в Медсилах

Министр обороны подчеркнул, что проблем с некачественными турникетами не должно быть в принципе.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что причины его представления на увольнение генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко очевидны, "пора решать проблемы медобеспечения", поэтому он рассказал о дальнейших решениях в Медсилах.

Об этом говорилось в сообщении Рустема Умерова в Facebook.

Министр обороны Украины сделал представление президенту о замене командующего Медицинскими силами ВСУ, о чем и напомнил в своем объяснении, а также отметил, что причины такого шага очевидны для всех, кто дерется в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает.

По словам министра, соответствующая проблематика обсуждалась многократно.

"Пора решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов", — подчеркнул Умеров.

В частности, он отметил необходимость максимальной цифровизации процессов и соблюдения всех стандартов медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники.

"Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе", — заметил Умеров.

Также министр обороны Украины заявил о развитии системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением, внедрению всех необходимых фронта медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней бойцов ВСУ.

"Обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных", — добавил министр.

Напомним, в конце июля 2023-го разразился скандал из-за некачественных китайских турникетов для бойцов штурмовых бригад. Командующие медицинскими силами Татьяне Остащенко тогда дали две недели, чтобы проверить аптечки у бойцов, изъять и заменить некачественные. Также через месяц должны появиться четко выписанные на законодательном уровне требования к турникетам и медикаментам, которые государство будет класть в аптечки воинов.

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