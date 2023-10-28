"Придется больше рассчитывать на собственные силы": депутат дал неутешительный прогноз после визита в США

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что коллеги из Конгресса США сказали ему, что американская армия может начать воевать в новых конфликтах.

Об этом он написал в Facebook.

Так, по его словам, по результатам недельного визита в Вашингтон "из кулуаров" есть две новости: хорошая и не очень.

"Хорошая – помощь США в ближайшем будущем продолжится. Поддержка конгрессменов есть, а для того, чтобы еще больше повысить шансы Украины на получение помощи, демократы могут попытаться протянуть этот вопрос сначала через Сенат, где их позиции более крепкие, а уже потом передать Конгрессу. Теперь к не очень хорошей новости. Судя по всему, в дальнейшем нам придется все больше рассчитывать на собственные силы. Об этом нам неформально сообщили наши коллеги из Конгресса и Сената. Среди главных причин – внутриполитическая ситуация в США и возможность участия их армии в новых конфликтах. Как сказали наши друзья, "может случиться, что за вооружение вы будете конкурировать не с Израилем, а с американской армией", — рассказал он.

Как объяснил Чернев, может сложиться такая ситуация, что деньги на помощь будут, но самих снарядов или пушек для Вооруженных сил Украины может не хватать.

"Нам нужно собраться и работать на победу еще более упорно и самоотверженно. За последние два года мы уже сделали огромный рывок в развитии отечественного ВПК. Наладили производство минометов, боеприпасов, ракет и огромного количества и видов дронов. Но надо ускоряться. Всем. Понадобятся огромные усилия для победы. И другого выбора у нас нет", — резюмировал депутат.

Напомним, спикер Палаты заявил, что США будут рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры.

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