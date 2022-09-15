Придется тяжело драться: Гайдай рассказал, как оккупанты готовятся к обороне в Луганской области

Захватчики зарываются в Сватово и Троицком.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Продолжаются тяжелые бои по многим направлениям, в том числе и в Луганской области. Харьковский мгновенный сценарий не повторится. За нашу область придется тяжело драться. Россияне готовятся к обороне", — подчеркнул глава ОВА и добавил, что оккупанты имеют проблему с личным составом.

"Правда, у рашистов есть проблема — у них заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас собирают мужчин по тюрьмам", — отметил Гайдай.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 204-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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