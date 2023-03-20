"Придется ждать смены власти": аналитик рассказала, при каком условии возможен арест Путина

Российскому диктатору Путину удастся арестовать, вероятно, уже после смены власти в России.

Об этом 20 марта, в эфире телеканала FREEДОМ сказала политическая аналитика и главная редактор портала After Эmpire Ольга Курносова.

По ее словам, российский диктатор так и не понял, чем закон отличается от права.

“Его правовое сознание совершенно не развито. И ему кажется, что если он не назвал войну войной, то к нему не придраться и, соответственно, его нельзя осудить за военные преступления. Но Международный уголовный суд в Гааге нам уже показал, что, даже не называя войну войной, можно совершать военное преступление и можно за это отвечать”, — отметила эксперт.

Курносова добавила, что расстояние от выдачи ордера до реальной скамьи подсудимых не коротко.

“Но находиться в этом списке – это просто позор. Один из самых ярких примеров – это президент Судана, которого считают виновным за трагедию в Дарфуре. Он не сразу оказался, но даже не оказался в Гааге, но для того, чтобы его арестовали, по крайней мере дома, пришлось ждать смены власти. И я думаю, что в этом смысле в России Путина арестуют только после того, как власть изменится. И в этом смысле это наша общая цель, общая задача — как можно быстрее достичь смены власти в РФ, чтобы можно было всех военных преступников отправить в суд», — подчеркнула главная редактор портала After Еmpire.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

Китай отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест подозреваемого в совершении международного преступления президента РФ Владимира Путина.

В то же время, Германия будет обязана арестовать президента-диктатора РФ Владимира Путина, если он придет в страну.

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