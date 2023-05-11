"Придурошные кремлевские дедушки": у Гиркина произошла истерика из-за поставок ракет Storm Shadow Украине

Террористу не понравилось, что Украина получает более мощное оружие и обсуждение продления "зернового соглашения".

Российский террорист Игорь Гиркин набросился с новыми оскорблениями на российское руководство из-за получения Украиной ракет Storm Shadow и переговоров о продлении "зернового соглашения".

Об этом информирует УНИАН.

Террористу не удовлетворили реакция кремля на поставки нового оружия в Великобритании.

"А пока англичане готовят для нас (а для кого же еще? Кому они прилетят на голову?) дальнобойные крылатые ракеты (с дальностью полета до 250 км) – удивительные люди из Кремля готовятся еще на два месяца продлить так называемое "зерновое соглашение", – написал Гиркин.

Он заявил, что якобы Украина хочет взять под свой контроль Приднестровье, которое сейчас оккупировано Россией. Также террористу посетило, что в Одесском порту — "ударные диверсионные отряды", которые держат Крым в напряжении своими "морскими и воздушными дронами".

"А там, смотри, успешно развернется "наступление" (ВСУ – ред.) и никакие "сделки" с придурошным кремлевскими дедушками будут уже и не нужны — Одесса и ее коммуникации уже и так будут в безопасности", — написал террорист.

Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандисты паникуют и говорят, что украинское контрнаступление якобы уже началось.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что у россиян началась паника на юге.

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